Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerindeki 8 katlı bir apartmanda gece saat 23.00 sıralarında kan donduran bir aile faciası yaşandı. Binanın giriş katındaki dairede ikamet eden Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı.

BABASINI BIÇAKLAYIP İLAÇ İÇTİ

Sözlü atışmanın kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., eline geçirdiği bıçakla babası Süleyman D.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan baba olay yerinde hayatını kaybederken, dehşete düşen A.D. evdeki ilaçları içerek canına kıymak istedi.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Daireden yükselen bağrışma ve gürültüler üzerine durumdan şüphelenen komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık personeli sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba Süleyman D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlaç içerek komaya giren şüpheli A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlattı.