Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde Yusuf Görevin ile yanına gittiği babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BAAB HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
OĞLU GÖZALTINDA
Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.