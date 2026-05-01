Olay, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Dinçer B., eşine tabancayla ateş etti. Dinçer B. ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Dinçer ve Demet B. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü. Öte yandan çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

