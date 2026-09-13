Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda öğle saatlerinde bir kadın cinayeti ve intihar olayı meydana geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN İŞ YERİNE GİTTİ

İddiaya göre 47 yaşındaki İsmail Süer, hakkında mahkemece verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen konuşmak amacıyla eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. İş yerinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ VURDU, SONRA KENDİ CANINA KIYDI

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayı çekerek eşi Narin Süer'e kurşun yağdırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında İsmail Süer, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

EKİPLER İKİSİNİN DE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Süer ile eşi Narin Süer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Süer çiftinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ve adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.