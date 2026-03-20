Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi’nde meydana geldi. H.A.S. ile eşi Gamze S. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.A.S., eşine silahla ateş etti. ÖLDÜRDÜ VE EVDEN KAÇTI Şüpheli evden kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Gamze S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri H.A.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

