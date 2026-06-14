Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşine ait otomobili ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi. Olay, Sakintepe Mahallesi’ndeki tarla bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Sezer T., 5 aylık eşi Emine T. ile yaşadığı tartışmanın ardından 26 AIN 629 plakalı otomobili tarla yoluna götürdü. Ön koltukları çakmakla ateşe veren Sezer T., daha sonra araçtan uzaklaşarak yanmasını bekledi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobili gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Aracının eşi tarafından yakıldığını öğrenen Emine T., olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Emine T.’nin Sezer T. hakkında şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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