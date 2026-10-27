Olay, saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki Öğüt Can Apartmanı’nın üçüncü katında meydana geldi.

İddiaya göre V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle birlikte yaşayan Kumsal K.’nin evine gitti. İkili arasında burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.’yi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kumsal K., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen genç kadın tedavi altına alındı. Kumsal K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan V.D.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Eğriboyun Mezarlığı’nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce “uyuşturucu kullanmak” ve “silahla yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.