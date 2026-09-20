Yenişehir Mahallesi'nde Kadir ve Emine Çil çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Kadir Çil, pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Emine Çil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Kadir Çil, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.