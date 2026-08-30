Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Enver Ayaz ile kiracısı Kılıçhan Şahin arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.

EVDEN TÜFEKLE KİRACINA ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından hemen yakındaki evine giden ev sahibi Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, yaralandı. Ağır yaralanan Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver Ayaz'ın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Ayaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı