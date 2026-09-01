Edirne-Lalapaşa yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde Hollanda vatandaşı O.N., otomobiliyle geldiği tesiste market bölümünde görevliyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyüyerek dışarıya taşınması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. O.N. daha sonra otomobiline binerek tesisten ayrılmak üzere harekete geçti.

OTOMOBİLİ 2 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu sırada O.N., tartıştığı kişiler arasında bulunan İ.İ. ve E.A.'nın üzerine otomobilini sürdü. Araç, iki kişiye çarparken, İ.İ. ve E.A. yere düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

O.N. ise olayın ardından otomobiliyle hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine dinlenme tesisine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇIŞI SINIR KAPISINDA SON BULDU

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan O.N.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gittiği belirlendi.

Yurt dışına çıkış yapmak isteyen O.N., sınır kapısında ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan O.N.'nin iki kişiye otomobiliyle çarptığı anlar, tesisin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.