Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayan Dilvan Ö. (25), kendisini eve kilitledi. Özel Harekat polisleri kapıyı kırarak şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilvan Ö. ile Burak Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri, kapıyı kırarak eve girdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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