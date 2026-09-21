Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İ.K. ile T.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında İ.K., belinden çıkardığı tabancayla T.D.'ye ateş açtı. Mermilerin kolundan ve bacağından isabet ettiği T.D. kanlar içinde yere yığıldı. İ.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.D., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI Olay sonrası bölgeden taksiyle uzaklaşmaya çalışan İ.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. İ.K., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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