Tartıştığı kişiyi ve kendisini vurdu, 'Allah devletimize zeval vermesin' diye bağırdı

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, Hamza Ç. ile parkta bulunan kalabalık bir grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

KENDİNİ DE VURDU

Hamza Ç.'nin tabancasından çıkan mermi, karşı gruptan B.O.'nun bacağına isabet etti. Silahın ateş alması sonucu Hamza Ç. de kendisini bacağından vurdu.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hamza Ç.'nin, sedyeyle ambulansa taşınırken "Allah devletimize zeval vermesin" dediği, çevresindekilerin tepkisiz kalması üzerine ise "Amin desenize" diye bağırdığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.