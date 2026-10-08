Manisa'nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226'ncı Sokak'ta saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şinda Yakut G. ile eşi Rıdvan G. arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şinda Yakut G., eşine ait tabancayı alarak 4 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Rıdvan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Şinda Yakut G.'yi gözaltına aldı.

İnşaat işçisi olan ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Rıdvan G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.