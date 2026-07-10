Konya’nın Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Turgay B., aralarında borç meselesi bulunan 37 yaşındaki kuyumcu Sami Ayaz'a ait iş yerine gitti. TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İş yerinde taraflar arasında başlayan borç tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Turgay B., yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Sami Ayaz’ı hedef aldı. Göğsünden vurulan Ayaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Turgay B. olay yerinden hızla uzaklaştı. YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sami Ayaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Turgay B.'nin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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