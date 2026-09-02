Hacılar beldesindeki iş yerinde dün öğle saatlerinde işçiler Adem Eser ve Tevfik Türe arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Adem Eser, yanında bulunan tabancayla Türe'ye 3 el ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden vurulan Türe, yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türe, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. HAYATINI KAYBETTİ Hastanede tedavisi süren Tevfik Türe, bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Adem Eser ise jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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