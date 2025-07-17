Amerikan menşeili fast food zincirlerine alternatif olarak Rusya'da açılan "Tasty Dot" isimli restoranda çalışan görevlinin, bir müşteriyi hedef alarak hamburgerine tükürmesi gündem oldu. Gizli çekilen görüntülerde Nikita isimli çalışanın iki adet hamburger hazırladığı ve çevresine bakıp izlenmediğinden emin olduktan sonra hamburgere tükürdüğü görüldü.

Olayın, pazartesi günü restoranın araçtan sipariş bölümünde yaşanan gergin bir tartışmanın ardından gerçekleştiği belirtiliyor. Müşterinin çalışanın tavrından şüphelenmesi üzerine siparişin hazırlanışını gizlice kayda aldığı, böylelikle çirkin hareketin ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından tepkiler büyüdü. Rus kullanıcılar hijyen standartları konusunda endişelerini dile getirirken, Nikita isimli çalışan da savunma yapmaya çalıştı.

Nikita, müşterilerin kendisine bağırıp hakaret ettiklerini ve fiziksel şiddetle tehdit ettiklerini öne sürerek, hareketini bu şekilde gerekçelendirmeye çalıştı. Ancak restoran yönetimi olayı kabul etmedi. Tasty Dot yönetimi, çalışanın derhal işten çıkarıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Çalışanın davranışı bizim değerlerimizle uyuşmamaktadır" denildi.