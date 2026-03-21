Antalya Manavgat Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette dün gece saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi Hasan Şimşek (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Hasan Şimşek’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 19 yaşındaki Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Şüpheli H.K., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyette yapılan kontrollerde, zanlı H.K.'nin 3.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şimşek’in cenazesi morga kaldırıldı.
AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ
Acı haberi alarak olay yerine gelen Hasan Şimşek’in anne ve babası sinir krizi geçirdi. Oğlunu teşhis ettiği sırada fenalaşan baba ile baygınlık geçiren anne, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.