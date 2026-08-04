İzmir'in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde bir aile katliamı meydana geldi. Çay Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda, 67 yaşındaki Selçuk Aktan ile 33 yaşındaki oğlu Ender Aktan arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Selçuk Aktan, evde bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş açtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ender Aktan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 33 yaşındaki Aktan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli baba Selçuk Aktan'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.