Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olay, bir kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

20 Mart akşam saatlerinde Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B.’nin, yanında bulunan tabanca ile Aleyna Yaray’a ateş ettiği öne sürüldü. Başından vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Cafer B.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yaray’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aleyna Yaray’ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.