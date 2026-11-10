İstanbul Başakşehir’de yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Oğuzhan K., hafif ticari araç sürücüsü Mahmut Ş.’nin başına kaskla vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından iki sürücüyü yakalayan polis, her birine 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Çelebi Caddesi’nde meydana geldi. 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ş. okul önünde durdu. Araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı. Bu sırada Oğuzhan K., elindeki kaskla Mahmut Ş.’nin başına vurdu. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. EHLİYETLERE 60 GÜN EL KONULDU Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri ve plakaları belirlenen iki sürücü yakalandı. Sürücülere, saldırı amacıyla araçtan inmek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden 180’er bin lira idari para cezası kesildi. İki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

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