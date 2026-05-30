Olay, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. 34 UC 4257 plakalı cip sürücüsü, trafikte tartıştığı bir otomobilin sürücüsünün önünü kesip, aracından indi. Cip sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atıp, boğazını sıktı. KADIN DA ELİNDEN YARALANDI Bu sırada eşine yapılan saldırıyı önlemeye çalışan kadın da elinden yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesiyle cip sürücüsü, aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil sürücüsü ve eşi, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

