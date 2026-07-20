Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti. Yoldan geçen kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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