Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında kamyonun devrilmesi sonucu şoför M.K. yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ocak içerisinde ilerleyen M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak ocak içerisine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan M.K., ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılan M.K., tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.