Bölge son dönemde yeni bir projeyle yeniden gündeme geldi. Arazinin sahibi Tancred Gravel Ltd, Scorton Lakes çevresinde 170 tatil evi ve 60 emeklilik bungalovunun yer aldığı büyük bir turizm ve yaşam kompleksi kurmayı planlıyor. Projeye karşı çıkan bölge sakinleri ise doğal yaşam alanının zarar görebileceğini belirterek projeye tepki gösteriyor.

TAŞ OCAĞINDAN 7 GÖLLÜ DOĞA ALANINA DÖNÜŞTÜ

Richmond yakınlarında yer alan Scorton Lakes, uzun yıllar kum ve çakıl çıkarılan bir taş ocağıydı. Madencilik faaliyetlerinin ardından alanın doğaya kazandırılması için 2004’ten itibaren aşamalı bir restorasyon süreci yürütüldü. Son bölümlerdeki çalışmalar 2022’de tamamlandı ve alan Ocak 2023’te halkın kullanımına açıldı.

Eski kazı alanlarının yeniden düzenlenmesiyle bölgede yedi gölün yanı sıra akarsular, sazlıklar, ormanlık alanlar ve çayırlar oluşturuldu. Ziyaretçilerin doğal yaşamı mümkün olduğunca az etkileyerek bölgeyi gezebilmesi için yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş ve erişim yolu da yapıldı.

Dönüşüm yaban hayatında da karşılık buldu. Scorton Lakes’te 135’ten fazla kuş türü kaydedilirken bunlardan 66’sının bölgede ürediği belirlendi. Ayrıca 21 kelebek türünün yanı sıra farklı memeliler, yusufçuklar ve diğer canlılar da eski taş ocağında yaşamaya başladı.

Bölgenin doğal yaşam açısından önemini gösteren en güncel gelişmelerden biri de 2026’da yaşandı. İngiltere’de koruma altında bulunan balaban kuşunun karakteristik sesi Scorton Lakes’te duyuldu. Çevreciler, nadir kuşun bölgeyi yaşam alanı olarak seçmesinin Scorton Lakes’in ulaştığı ekolojik değeri gösterdiğini savunuyor.

170 TATİL EVİ VE 60 BUNGALOV PLANLANIYOR

Doğal yaşamın geri dönmesiyle yılda 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Scorton Lakes’in geleceği ise tartışmalı bir turizm projesine bağlanmış durumda. Arazi sahibi Tancred Gravel Ltd tarafından hazırlanan Tancred Waterside projesinde 170 tatil evi ile 60 emeklilik bungalovu öngörülüyor.

Plan yalnızca konaklama birimlerinden oluşmuyor. Proje taslaklarında spa, spor salonu, kafe ve bar, mağaza, oyun alanları, tenis kortları, su sporları gölü ve ekipman kiralama noktası gibi çeşitli tesislere de yer veriliyor. Yeni ormanlık alanlar, kır çiçeği çayırları ile yaya ve bisiklet yolları da tasarımın parçaları arasında bulunuyor.

Şirket, projenin bölgeye yeni iş imkanları sağlayacağını, yerel ekonomiye katkıda bulunacağını ve doğal çevreyle bütünleşen bir turizm alanı oluşturacağını savunuyor. Planlara karşı çıkan Save Scorton Lakes grubu ise yüzlerce yapının bölgedeki doğal yaşamı ve insanların ücretsiz olarak kullandığı yeşil alanları olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor.

Scorton Lakes’in korunmasını isteyenlerin elindeki önemli gelişmelerden biri de alanın 'Toplumsal Değer Varlığı' statüsüne alınması oldu. Kuzey Yorkshire Belediyesi’nin değerlendirmesinde alanın her hafta yüzlerce kişi tarafından kullanıldığı ve doğa koruma, rekreasyon ve halkın erişimi açısından önemli olduğu belirtildi. Ancak bu statü, gelecekte yapılabilecek bir yapılaşmayı tek başına engellemiyor.

Ağustos 2026’da yayımlanan son bilgilere göre Tancred Gravel’ın proje için resmi planlama başvurusunu 2026 yılı içinde yapması bekleniyor. Şirketin hedefi, gerekli izinlerin alınması halinde inşaata 2027’de başlamak. Böylece yıllar içinde taş ocağından yedi göllü bir doğal yaşam alanına dönüşen Scorton Lakes’in geleceğini, önümüzdeki süreçte verilecek planlama kararı belirleyecek.