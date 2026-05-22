TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de yayınlanan yeni fragman adeta dizinin hayranlarını yasa boğdu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Eleni'yi kurtarmak için Adil'in vurulduğu anlar izleyici de meraklandırdı.

''ADİL KOÇARİ VURULDU''

Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan 29. bölüm 2. fragmanında Adil Koçari’nin vurulduğu sahneler kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Şerif’in elindeki Eleni’yi kurtarmaya çalışan Adil’in tekneye ulaşmak için denize atlaması ve ardından Gökhan tarafından vurulması, bölümün en can alıcı anları arasında yer aldı.

ADİL KOÇARİ ÖLDÜ MÜ? ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sevilen dizide Adil karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında 'Adil Koçari öldü' sözleri yer aldı. Adil karakterinin akıbeti bu akşam belli olacak.

İKİ GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ulaş Tuna Astepe, son dönemde oyunculuk performanslarıyla ilgili eleştirilerin hedefi olan rol arkadaşlarına destek verdi.

Astepe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erdem ile Zeynep'in oyunculuklarına hayranım. Onların sahneleri geldiğinde iştahım açılıyor. Zevkle izliyorum onları.”

YENİ OYUNCU DAHİL OLDU

Ayrıca diziyle ilgili son bilgilere göre; Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz’e Timur Volkov karakteriyle konuk oldu. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, hikâyesine dengeleri değiştirecek güçlü bir karakter olarak katılıyor.