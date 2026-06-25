GEZEP'İN FİŞİ ÇEKİLDİ İDDİALAR SIZMAYA DEVAM EDİYOR
Taşacak Bu Deniz”in Gezep’i Onur Dilber’in diziden ayrılığının yankıları artarak devam ediyor. Oyuncu, hakkında setten sızan iddialarla ilgili bugün bir açıklama yayımladı
ONUR DİLBER'DEN AÇIKLAMA
“Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!” cümlelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan kulis bilgileri dikkat çekti. Haberde, oyuncunun sezon boyunca senaryo ve karakteriyle ilgili çeşitli taleplerde bulunduğu öne sürüldü.
''BEN RAMAZAN DAVULSU MUYUM'' İDDİASI
Kulislere yansıyan iddialara göre Dilber'in, karakterine yazılan bazı mani sahnelerinden rahatsız olduğu ve bu nedenle senaryo ekibiyle görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Haberde oyuncunun bu süreçte "Ben Ramazan davulcusu muyum?" ifadelerini kullandığının iddia edildiği belirtildi.
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Öte yandan seyircilerin mani sahnelerinin neden azaldığını sorgulaması üzerine, aynı karakter için yeniden benzer sahneler yazılmasını talep ettiği de öne sürüldü.
''HER ŞEYE KARIŞTI'' İDDİASI
Haberde yer alan bir başka iddiaya göre ise Onur Dilber'in sezon boyunca senaryo ve yapım süreciyle ilgili talepleri devam etti. Dizinin sezon finali öncesinde oyuncunun, rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile bir görüşme yaşadığı da iddialar arasında yer aldı.
Kulislerde konuşulanlara göre yapım ekibinin, yeni sezon planlaması sırasında Dilber'in projede yer almayacağı yönünde karar aldığı öne sürüldü. Oyuncunun ise bu kararı öğrenmesinin ardından konuyu sosyal medya üzerinden kamuoyuna taşıdığı iddia edildi.
Taraflardan söz konusu iddialarla ilgili yeni bir açıklama gelmezken, Onur Dilber'in ayrılığı ve perde arkasında yaşandığı öne sürülen gelişmeler magazin gündemindeki yerini koruyor.
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