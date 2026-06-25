''BEN RAMAZAN DAVULSU MUYUM'' İDDİASI

Kulislere yansıyan iddialara göre Dilber'in, karakterine yazılan bazı mani sahnelerinden rahatsız olduğu ve bu nedenle senaryo ekibiyle görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Haberde oyuncunun bu süreçte "Ben Ramazan davulcusu muyum?" ifadelerini kullandığının iddia edildiği belirtildi.