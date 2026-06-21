Taşacak Bu Deniz dizisinde geçen haftaya Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in vedası damga vurmuştu. Onur Dilber'in sitem ve gönderme dolu veda mesajı sonrası diziye bir ismin daha veda edeceği öğrenildi.

ONUR DİLBER'İN ARDINDAN BİR VEDA DAHA

Dizide "Melina Miryano" karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına veda etti.

GERÇEK ALNIAÇIK'TAN DUYGUSAL VEDA

Gerçek Alnıaçık, ayrılık paylaşımında ekip arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

Ünlü oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."

DİLBER'İN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gerçek Alnıaçık'ın ayrılığı, geçtiğimiz günlerde "Gezep" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Dilber'in vedasının ardından geldi.

Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taşacak Bu Deniz seyircisine teşekkür ederek, "Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikâyesi var ama sağlık olsun" ifadelerini kullanmıştı.

SEYİRCİLER ŞAŞKIN

Taşacak Bu Deniz'de yaşanan art arda vedalar dizinin takipçileri arasında da gündem oldu. Sevilen karakterlerin hikâyeden ayrılmasıyla yeni sezonda kadroda nasıl değişiklikler yaşanacağı merak konusu oldu.