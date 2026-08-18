Taşacak Bu Deniz’in sezon finalinin ardından diziden ayrılığıyla gündeme gelen Onur Dilber, yeni sezon için anlaşmasını yaptı. Geçen sezon Gezep karakterine hayat veren oyuncu, Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaşacağı Hamal dizisinin kadrosuna katıldı. Dilber, yeni projesinde Mıhçı Hasan karakterini canlandıracak. ONUR DİLBER’İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz macerası sezon finaliyle birlikte sona ermişti. Oyuncunun tatildeyken kadrodan çıkarıldığını öğrenmesi gündeme gelirken, yeni sezonda hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olmuştu. Bu soru yanıtını buldu. Dilber, yeni sezonda ATV’de yayınlanacak Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. HAMAL’DA “MIHÇI HASAN”I CANLANDIRACAK Birsen Altuntaş’ın haberine göre Onur Dilber, Hamal dizisinde Mıhçı Hasan karakterine hayat verecek. Özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşıyan dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban yazıyor. İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği hikâyesiyle dikkat çeken Hamal’ın yeni sezonda ekrana gelmesi bekleniyor. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA GELİYOR Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’in başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Zeynep Kankonde, Hakan Karsak, Taylan Meydan ve İpek Erdem de bulunuyor. Dizide Erdal Özyağcılar Derviş, Burak Tozkoparan Tekin, Sarp Akkaya Falke, Yiğit Uçan Esfender, Zeynep Kankonde Varmısın Adile, Hakan Karsak Bülbül Yusuf, Taylan Meydan Ünlü Ünal ve İpek Erdem Afet karakterini canlandıracak. HAMAL DİZİSİNDE İNTİKAM VE AŞK BİR ARADA İntikam, aşk ve hesaplaşmaların merkezinde ilerleyecek Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

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