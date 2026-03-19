TRT1’in yüksek izlenme oranlarına sahip dizisi Taşacak Bu Deniz’in bayram döneminde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. İzleyicilerin beklediği soruya sonunda yanıt geldi. Ayrıca dizinin 22. bölümüne ait ikinci fragman da izleyiciyle paylaşıldı.

YARIN YENİ BÖLÜM YOK

Dizi, 20 Mart Cuma günü bayram nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölüm, 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

FRAGMANDAN ÇARPICI SAHNELER

Diğer yandan, 22. bölümün ikinci fragmanında dikkat çeken gelişmeler yer aldı. Son bölümde Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenmişti. Ancak bu gerçeğin yıllardır Esme ve İlve tarafından saklandığını fark edince büyük bir öfkeye kapılmıştı. Adil’in Esme’ye söylediği “Haydi boşan gel” sözleri ise izleyicinin ilgisini artırdı. Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak edilirken, yayınlanan fragman heyecanı daha da yükseltti.