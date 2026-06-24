TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de yeni sezon öncesi en çok konuşulan konuların başında Fatih Furtuna karakteri geliyor. Zarife'nin büyük oğlu, İso ve Oruç'un abisi olarak hikâyeye dahil olması beklenen karakterin kim tarafından canlandırılacağı ise merak konusu.

Sezon finaline doğru karakterin adının sık sık anılması, izleyicilerin beklentisini artırırken sosyal medyada da birçok iddia ortaya atıldı.

3 İSİM GÜNDEMDE

Kulislerde ilk olarak Engin Öztürk'ün adı geçerken, son günlerde uluslararası projelerde de yer alan Aras Aydın'ın Fatih Furtuna karakteri için teklif aldığı iddia edildi.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Eren Vurdem oldu. Sosyal medyada diziyle ilgili paylaşımlara yaptığı yorumlar ve beğeniler nedeniyle Vurdem'in adı da hayranlar arasında güçlü adaylar arasında gösterilmeye başlandı.





SOSYAL MEDYADA HEYECAN YARATTI

Özellikle Eren Vurdem'in diziye ilişkin paylaşımlarla etkileşime girmesi, izleyiciler arasında çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden oldu. Ancak yapım ekibinden ya da oyunculardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Engin Öztürk, son dönemde içine sinen bir proje bulamadığı için ekranlardan uzak kaldığını açıklamış ve doğru projeyi beklediğini söylemişti.





Yeni sezonda hikâyenin merkezine yerleşmesi beklenen Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı ise şimdiden dizinin en büyük merak konularından biri haline geldi.