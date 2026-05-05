Cuma akşamları ekranlarda yayınlanan Taşacak Bu Deniz kadrosuna dikkat çeken bir isim dahil oluyor. Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, dizide Timur Volkov karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

GÜÇLÜ BİR KARAKTER GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uluslararası iş dünyasında etkili bir figür olarak öne çıkan Timur karakteri, yalnızca ticaret yapan biri değil; ticaretin yönünü belirleyen, perde arkasındaki dengeleri kontrol eden güçlü bir karakter olarak hikâyeye dahil olacak. Karizması, stratejik zekâsı ve insanları analiz etme konusundaki yeteneğiyle bulunduğu her ortamda dengeleri değiştiren Volkov’un gelişi, dizinin gidişatını da etkileyecek.



Gücü paradan çok yön vermekten alan bu gizemli karakterin hikâyede tüm dengeleri alt üst etmesi bekleniyor.





CELİL NALÇALKAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı

2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında 2014 yılında gene atv'de yayınlanan Benim İçin Üzülme'de rol aldı. En son 2021-2024'de atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterine hayat verdi.

2012 Çanakkale 1915, 2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye, 2020 Ben Bir Denizim, Karakomik Filmler 2: Emanet, 2021 Kimya, 2023 Prestij Meselesi, 2024 Ahmet'in Türküsü, Leydi Di