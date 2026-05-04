Yapımcı Banu Akdeniz, yeni dizi projesi için hazırlıklara başladı. Trabzon’un Maçka ilçesinden olan Akdeniz, bu kez memleketinde çekilecek bir yapım için kolları sıvadı.

YENİ DİZİNİN ADI BELLİ OLDU

“Kocamın Ailesi”, “Avrupa Avrupa” ve “Hercai” gibi yapımlara imza atan Mia Yapım’ın yeni projesinin adı “Sevdamı Sakla Karadeniz” olarak açıklandı.

TRABZON'DA ÇEKİLECEK

Bu yaz Trabzon’da çekilmesi planlanan dizinin NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Senaryosunu Deniz Dargı ve Cem Görgeç’in kaleme aldığı projede yönetmen ve oyuncu görüşmeleri ise sürüyor.

KUZEY VE ZEYŞAN'IN AŞKI ANLATILACAK

“Sevdamı Sakla Karadeniz” dizisinde Kuzey ve Zeyşan’ın aşk hikâyesi ekrana taşınacak. Yeni projeyle birlikte Trabzon’da çekilen ana akım dizi sayısının ikiye çıkması bekleniyor.