TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Eleni ve Fadime karakterlerinin yaşadığı kaza, dizinin aksiyon ve gerilim dozunu zirveye taşıdı.

Şimdi ise o sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Hipotermi tehlikesi yaşayan karakterler için ateş çemberine alınan sahnede, oyuncular Ava Yaman ve Zeynep Atılgan’ın hazırlığı ve set ekibinin yoğun çalışması gözler önüne serildi.

Dizinin bu zorlu sahnesinin perde arkasında yaşananlar, hem oyuncuların hem de ekibin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını bir kez daha gösterdi.