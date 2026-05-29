TRT’nin sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için 29 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.

Kurban Bayramı nedeniyle birçok dizi ya tekrar bölümüyle ekrana gelirken ya da yayından tamamen çıkarılırken, TRT1’in yayın akışında yer alan detay dikkat çekti.

YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Bayram dönemlerinde dizilerin yeni bölümleri ertelenirken, bu kez “Taşacak Bu Deniz” için farklı bir karar alındı. Dizi bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

GEÇTİĞİMİZ BAYRAM YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILMIŞTI

Dizi ile ilgili dikkat çeken nokta, dizinin Ramazan Bayramı döneminde yayın akışından çıkarılmış olmasıydı. Buna karşın Kurban Bayramı’nda yeni bölümle devam edilmesi, izleyiciler tarafından tam not aldı.