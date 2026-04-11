TRT 1’in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren ve son dönemde dikkatleri üzerine çeken Ava Yaman, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve aldığı yorumlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Genç oyuncu, paylaşımlarının ardından gelen olumsuz yorumlar nedeniyle fotoğraflarını silmesiyle gündeme gelmişti. Yaşananların ardından konuşan Yaman, sosyal medyada özellikle kıyafet ve görünüşü üzerinden yapılan eleştirilerin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Ava Yaman açıklamasında, “Ben isterim ki oyunculuğumla ve sesimle ilgili yorumlar yapılsın. Özgürlük deniliyor ama bu benim özgürlüğüm değil mi? Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.