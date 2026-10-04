Televizyon ekranlarında cuma akşamı reyting rekabeti yaşandı. TRT 1'in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. ATV'de ise Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yayınlandı. Gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 2 Ekim 2026 Cuma reyting sonuçları...

2 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ekim 2026 Cuma günü Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz, Total grubunda zirveye yerleşirken AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ikinci sırada yer aldı.

Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ise AB ve 20+ABC1 gruplarında birinci oldu. Maç, Total kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Taşacak Bu Deniz'in özet bölümü ise üç kategoride de üçüncü sıraya yerleşti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda gecenin birincisi Taşacak Bu Deniz oldu. Belçika-Türkiye karşılaşması ikinci, Taşacak Bu Deniz'in özeti üçüncü sırada yer aldı.

1) Taşacak Bu Deniz — TRT 1 (10.13)

2) Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV (9.77)

5) Kızılcık Şerbeti (4.47)

Kızılcık Şerbeti ise Total grubunda 5. sırada yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda zirvenin sahibi Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oldu. Taşacak Bu Deniz ikinci, dizinin özet bölümü üçüncü sıraya yerleşti.

1) Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV (11.39)

2) Taşacak Bu Deniz — TRT 1 (9.44)

4) Kızılcık Şerbeti (4.91)

Kızılcık Şerbeti AB grubunda 4. sırada yer aldı.

20+ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

20+ABC1 kategorisinde de gecenin zirvesinde Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması vardı. Taşacak Bu Deniz ikinci, dizinin özeti ise üçüncü oldu.

1) Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV (11.83)

2) Taşacak Bu Deniz - TRT 1 (10.36)

5) Kızılcık Şerbeti (4.87)

Kızılcık Şerbeti ise 20+ABC1 grubunda 5. sırada yer aldı.

Böylece Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun ilk bölümüyle Total'de zirveye çıkarken AB ve 20+ABC1'de ikinci oldu.