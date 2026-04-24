OGM Pictures imzalı ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği yapımın sezon finali tarihi açıklandı. TRT 1'de yayınlanan sevilen oyuncuların yer aldığı dizi Haziran ayında ara verecek.

SEZON FİNALİ ÇOK KONUŞULACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 5 Haziran 2026 Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümle sezon arası verecek. Merakla beklenen bu bölümün “çok konuşulacak” bir final olacağı ifade edilirken, dizi böylece cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olarak sezonu kapatmış olacak.





TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Gerçek annesini bulmak için Yunanistan’dan Karadeniz’e gelen Eleni’nin yolu ise doktor Oruç Furtana ile kesişir. Farklı dünyaların insanları olan Oruç ve Eleni, aileler arasındaki bitmeyen düşmanlığın ortasında kalırken bir yandan da beklenmedik bir aşkla sınanırlar. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.