TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz ile evlendi.

Çiftin nikah töreni, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Yörük ve Yılmaz, törenden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutlu haberlerini takipçileriyle paylaştı.

İkilinin evlendiğine ilişkin söylentiler geçtiğimiz ağustos ayında gündeme gelmişti. Tuana Yılmaz'ın bazı resmi belgelerinde “Yörük” soyadının yer alması, çiftin nikah masasına oturduğu yönündeki iddiaları güçlendirmişti ancak Yörük ve Yılmaz, o dönemde konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bir süredir konuşulan evlilik iddiaları, çiftin düğün görüntülerini sosyal medyada paylaşmasıyla kesinlik kazandı. Böylece Burak Yörük ile Tuana Yılmaz'ın birlikteliği resmiyet kazanmış oldu.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuana Yılmaz'ın düğün için tercih ettiği gelinlik de paylaşılan görüntülerle birlikte gündeme geldi. Şarkıcı, A kesim formunda, kare yakalı ve sade tasarımlı bir gelinlik tercih etti.