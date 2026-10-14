İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturması kapsamında, ünlü televizyon yapımcısı Onur Güvenatam’ın da aralarında yer aldığı 112 kişinin tüm mal varlıklarına tedbir kararı getirildi. Kararla birlikte listede yer alan şüphelilerin taşınmazları, banka hesapları, deniz ve hava taşıtları resmen donduruldu.

ONUR GÜVENATAM HAKKINDAKİ TEDBİR KARARI NELERİ KAPSIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na resmi yazı yazdı. Yazıda, listedeki isimlerin emekli maaşları hariç tüm finansal varlıklarının ve hesap hareketlerinin denetim altına alınması talep edildi.

Talimat doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda inceleme başlatıldı. Şüpheliler adına tescilli taşınmazlar, ticari veya özel gemiler ile hava araçları belirlenerek işlem yapılması sağlandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Yalı Çapkını, Atiye ve Taşacak Bu Deniz gibi projelerin yapımcısı olan Onur Güvenatam, mal varlığı dondurulan 112 kişilik listenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Savcılık, şüpheli kişilerin gerçekleştireceği olası para transferlerinin gecikmeksizin bildirilmesini istedi. Genişletilen soruşturma dosyasında, bürokratlar ve siyasilerin yanı sıra medya ve yapım sektöründen isimlerin de fon hareketleriyle bağlantılı olarak incelendiği kaydedildi.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF VE BAĞLANTILAR NELER?

Dosyaya giren incelemelerde, yapımcı Onur Güvenatam ile eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve mevcut BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun birlikte yer aldığı kareler öne çıktı. Bu temaslar, fon krizinin bürokrasi ve medya ayağındaki ilişkiler ağını gündeme taşıdı. Savcılık birimleri, krizde adı geçen kamu görevlileri ile şüpheli şirketler ve üçüncü taraflar arasındaki ticari ve sosyal temas noktalarını detaylı biçimde incelemeyi sürdürüyor.

Soruşturmanın merkezinde yer alan şirketlerden Bulls Yatırım Holding, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye edilen kurumlar listesinde bulunuyor. Şirketin yönetim şemasında yer alan isimler bürokratik bağlantıları doğrudan ortaya koyuyor. Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun, tasfiye sürecine giren Bulls Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu’nda yer aldığı ve şirket ortakları arasında bulunduğu biliniyor. Yetkililer, tasfiye edilen holding üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin para akışını mercek altında tutuyor.