Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil Koçari' karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, 6 yıl süren ilişkisini geçen haziranda sessiz sedasız sonlandırmıştı. Geçenlerde de adı Türkiye güzeli Ceren Arslan ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, önceki gece Bebek'te model ve tasarımcı İrem Haznedar ile eğlendi. Mekan içerisinde birbirlerine sarılıp samimi görüntüler veren ikili, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıktı. Önce Ulaş Tuna, 5 dakika sonra da İrem Haznedar mekandan ayrıldı. "Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna oyuncu "Hanımefendi mi?" diye şaşırarak cevap verdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.