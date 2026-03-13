Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burak Yörük’ün özel hayatı da merak edilmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun sevgilisi Tuana Yılmaz, basın mensuplarının evlilik sorusuna samimi bir yanıt verdi.

''BİRAZ DAHA BEKLEMEDEYİZ''

Yılmaz, evlilikle ilgili soruya “Biraz daha beklemedeyiz. Çok yoğun işler var, sonrasında inşallah” sözleriyle karşılık verdi. Açıklamasıyla şu an için kariyerlerine odaklandıklarını ifade eden Yılmaz, evlilik planlarının ise ilerleyen döneme bırakıldığını dile getirdi.

Bir süredir birlikte olan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz çifti, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Ünlü çiftin ilişkisi hayranları tarafından yakından takip edilirken, evlilik konusunda atacakları adım ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN KARİYER

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç oyuncularından Burak Erman Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Yörük, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’un Ümraniye ilçesinde geçirdi. Oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta adım atan Yörük, henüz 6 yaşındayken televizyon yapımlarında rol almaya başladı.

12 yaşına kadar ekranlarda yer alan oyuncu, bu dönemin ardından bir süre oyunculuğa ara vererek basketbola yöneldi. Ancak sanatla bağını tamamen koparmayan Yörük, 14 yaşından itibaren farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi alarak yeniden sektöre hazırlanmaya başladı.

Eğitim hayatında önce Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğrenim gören Yörük, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü’ne geçti. Üniversite yıllarında televizyon projelerinde rol almaya devam eden oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Burak Erman Yörük; “Biz Boşanıyoruz”, “Şeytan”, “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve “Dayan Yüreğim” gibi dizilerde rol aldı. Sinema tarafında ise “Perde” ve “Dede Korkut Hikâyeleri: Salur Kazan” projelerinde izleyici karşısına çıktı.

Genç oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınması ise “4N1K” filminde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteriyle oldu. Yörük, aynı karakteri “4N1K İlk Aşk” dizisinde, ardından “4N1K 2” filminde ve “4N1K Yeni Başlangıçlar” dizisinde de canlandırarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Başarılı oyuncu daha sonra “Baraj”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Seversin” gibi popüler televizyon dizilerinde rol alarak kariyerini sürdürdü. 2024 yılında “Taş Kağıt Makas” dizisinde yer alan Yörük, 2025’te “Sustalı Ceylan” dizisinde Ferhat karakterini canlandırdı. Aynı yıl yayınlanmaya başlayan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde ise Oruç Furtuna karakteriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Öte yandan Yörük, 2025 yılında yayınlanmaya başlayan “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki partneri Ava Yaman ile birlikte “O Ses Türkiye” yılbaşı özel programına konuk olarak da izleyici karşısına çıktı.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

2002 — Sır Kapısı / Sırlar Dünyası — Çocuk

2004 — Biz Boşanıyoruz — CanCan

2005 — Perde — Sokaktaki çocuk

2005 — Şeytan — Rüyadaki çocuk

2007 — Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan — Salur Kazan

2013 — 20 Dakika — Tayfur Solmaz

2013–2014 — Ben Onu Çok Sevdim — Aydın Menderes

2015 — Hayat Yolunda — Recep

2017 — Dayan Yüreğim — Erdem

2017 — 4N1K İlk Aşk — Barış Ozansoy

2019 — 4N1K Yeni Başlangıçlar — Barış Ozansoy

2020–2021 — Baraj — Tarık Yılmaz

2021–2022 — Aşk Mantık İntikam — Çınar Yılmaz

2021–2022 — Seversin — Tolga Tuna

2024 — Taş Kağıt Makas

2025 — Sustalı Ceylan — Ferhat

2025 — Taşacak Bu Deniz — Oruç Furtuna