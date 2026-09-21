Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı. Ayla Baki Emriye, Buse Sinem İren Huriye ve Ali Önsöz ise Cengiz Volkov karakterine hayat verecek.

Esme, Adil ve Eleni'nin 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmesinin ardından aile olmaya çalıştığı yeni sezonda, hikâyeye dahil olan üç karakter dengeleri değiştirecek. Koçari ve Furtuna ailelerinin karşı karşıya geleceği yeni hesaplaşmaların merkezinde ise Emriye, Huriye ve Cengiz yer alacak.

AYLA BAKİ, EMRİYE KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayla Baki'nin hayat vereceği Emriye Varoğlu, Adil Koçari'nin halası ve süt annesi olarak hikâyeye dahil olacak. Yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, güçlü karakteri ve sert tavrıyla öne çıkacak.

Emriye'nin köye dönüşü yalnız olmayacak. Adil üzerindeki etkisini de beraberinde getirecek olan karakter, yeğeninin Esme ile evliliğine karşı çıkacak. Emriye'ye göre Adil'in affedilemeyecek suçu, kendi ailesine sırtını dönerek Şerif Furtuna'nın eski karısıyla evlenmesi.

Adil'i oğlundan ayırmayan Emriye, şimdi onu Esme'den uzaklaştırmak için mücadele edecek.

HURİYE'NİN HEDEFİNDE ADİL KOÇARİ VAR

Buse Sinem İren'in canlandıracağı Huriye Varoğlu, Emriye ile birlikte Koçari ailesinin hayatına girecek. İlk bakışta sıcak ve sevecen tavırlarıyla dikkat çeken Huriye, aslında oldukça hesapçı bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Cana yakın ve becerikli Huriye, girdiği evde kısa sürede herkesle yakınlık kurabilen biri. Ancak hayatın ona küçük yaşta öğrettiği bir kural var: Karşısına çıkan fırsat kaçırılmaz.

Huriye'nin Koçari ailesindeki en büyük fırsatı ise Adil Koçari olacak.

ŞERİF'İN YENİ SİLAHI: CENGİZ VOLKOV

Ali Önsöz'ün hayat vereceği Cengiz Volkov, Furtunalarla akraba olmaya hazırlanan Timur Volkov'un oğlu olarak hikâyeye katılacak.

Moskova'da doğup büyüyen ve Londra'da eğitim alan Cengiz, dört dil bilen genç bir avukat. Babasının aksine kaba kuvvet yerine zekâsını kullanacak olan karakterin en önemli özelliği ise insanları çok iyi okuyabilmesi.

Hukuki metinlerde gözden kaçan açıkları bulabilen, insanların zayıf noktalarını kolayca fark eden Cengiz, Şerif'in yanında yer alarak Esme ve Adil'i zor durumda bırakacak. Timur Volkov'un zorla açamadığı kapıları yetenekleriyle açmaya çalışacak.

Ancak Cengiz'in Karadeniz'de karşılaşacağı kişi, onun için beklenmedik bir sınav olacak. Annesinin memleketinde Eleni ile karşı karşıya gelecek olan Cengiz, ilk kez etkileyemediği, satın alamadığı ve kolayca çözemediği biriyle karşılaşacak.

YENİ SEZONDA HESAPLAR YENİDEN KURULACAK

Emriye'nin Adil ve Esme'nin ilişkisini bozmak için gelişi, Huriye'nin Adil'e yönelik planları ve Cengiz Volkov'un Şerif'in yanında yer almasıyla Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda aileler arasındaki mücadele daha da büyüyecek.

Üç yeni karakterin gelişiyle Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ve Esme, Adil ile Eleni'nin kurmaya çalıştığı ailenin bu hesaplaşmalardan nasıl etkileneceği yeni sezonda ortaya çıkacak.