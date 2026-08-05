İktidar partisi milletvekilleri, muhalefetin ‘Boş senet’ olarak yorumladığı ‘Çerçeve Kanun’ teklifini görmeden imzaladı.

AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, dün AKP milletvekillerine duyuru yaptı ve “Çerçeve Kanun Teklifini tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalaması kararı alınmıştır. Teklifi imzalamanız gerekmektedir, gereğini rica ederim” dedi.

Bu yazı üzerine, 277 milletvekili, teklifin içeriğini görmedi, maddelerin ne getirdiğini ve gerekçeyi de bilmeden kapak bölümüne imza attı.

BİR AKP GELENEĞİ

‘Terörsüz Türkiye’ süreci gibi bir çok konuda iktidar milletvekilleri yasa tekliflerinin içeriğini görmeden imza atıyor. Genellikle bakanlıklarda hazırlanan kanun teklifleri için AKP grubunda bir kapak hazırlanıyor ve milletvekilleri, bu kapaktaki boş kutucuklara imza atıyor, kanun teklifinin ne getirdiğini bilmiyor.

Teklifler Genel Kurul’da görüşülürken de AKP grubu tarafından verilen önergelere iktidar milletvekilleri ‘Kabul’ oyu veriyor, büyük bölümü önergenin ne getirdiğini ve kanun teklifinde neyi değiştirdiğini bilmiyor.

‘İÇİ SONRA DOLACAK’

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “AKP milletvekilleri imza attı ama neyi imzaladıklarını bilmiyorlar’’, Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, “Boş çerçeve sadece ressamların değil AK Parti Meclis grubunun da bir icraatı! Yasa milletvekillerinin imzasına açıldı içini sonra dolduracaklar’’ dedi.