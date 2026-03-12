Kocaeli belediyesi başkanı Tahir Büyükakın Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’te düzenlendiği iftar programları ile dikkat çekti. Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar 'iftarda ne yiyeceğim' diye düşünürken; belediye ülke ülke gezip Sırbistan gibi müslüman yoğunluğunun az olduğu ülkelerde iftar verdi.

KALABALIK FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Balkan şehirlerinden gelen yüzlerce katılımcı, Kocaeli Belediyesi'nin iftarına katıldı. Büyükakın, “Devletimizin gücüyle gönül coğrafyamızdaki bağlarımızı her alanda güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullanırken; Kocaeli halkı duruma isyan etti.

'KOCAELİ'NDEKİ VATANDAŞLARIN CEBİNDEN ÇIKIYOR'

Sözcü Gazetesi Yönetmeni Doğan Satmış canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Haberin detaylarına gerçekten inanamadım. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu iftarları verirken kendileri de katılıyor. Demek ki bu durum şöyle oluyor önce başkan yanındaki ekibi İstanbul'a geliyorlar. Burada uçağa binip Kahire'de iniyorlar. Orada oteller tutuluyor, çadırlar ayarlanıyor. Yemek şirketleriyle anlaşılıyor. Peki bu maliyet nereden çıkıyor? Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların cebinden... Sırbistan'da müslüman nüfusu da çok az kime iftar verilmiş? Bunlar anlaşılır gibi değil."

'KOCAELİ'NDE EMEKLİLERE YARDIM YAPILSAYDI'

Sözcü ekranlarında konuşan Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bunun yerine Kocaeli'nde 40 bin emekli var ise o 40 bin emekliye yardım yapılsaydı. İslam dini açısından daha sevap olmaz mıydı. Bu kadarı israfa kaçıyor. Kocaeli Belediyesi sınırlarını çıkıp uçak ulaştırma, menüler, davetiyeler hazırlatmak yerine; Kocaeli'ndeki vatandaşlara yardım yapılsaydı. "