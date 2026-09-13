Birbiri ardına yayınlanan tasarruf genelgeleri kağıt üzerinde kalıyor. Şatafattan, temsil ve ağırlamalardan, 5 yıldızlı otellerde gösterişli toplantılardan vazgeçilmiyor. ‘İtibardan tasarruf etmeyen’ iktidar yeni bir tasarruf genelgesi yayınladı.

YENİ PROJELERE FREN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı genelge ile kamu kurumlarının ödenek taleplerinde devam eden projeler arasından kısa sürede tamamlanacak olanlara öncelik verilecek.

Kaynaklar, fiziki gerçekleşme oranı yüksek, kısa sürede bitecek ve ekonomiye hızlı katkı sağlayacak projelere yönlendirilecek. Tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, deprem gibi zorunlu haller dışında yeni projeye başlanmayacak.

Kamu kaynaklarının çok sayıda yeni yatırıma dağıtılması yerine mevcut projeler tamamlanacak. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar sosyal ihtiyaçları karşılayacak ve vatandaşın günlük hayatına doğrudan katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecek. Kamu varlıkları da en yüksek kapasitede kullanılacak.

Akaryakıt harcamaları tam gaz



Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Mayıs 2024’te yürürlüğe girmişti. Türkiye’de kamu kurumlarında 119 bin 752 makam ve hizmet aracı bulunuyor. Araç kullanımında tasarrufa gidilmeyince kamu araçlarının deposunu doldurabilmek için devlet bütçesinden 2026’nın 6 ayında 7 milyar 442 milyon 552 bin lira akaryakıt parası ödenmişti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3.6 milyar liraydı.