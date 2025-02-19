1 trilyon 56 milyar TL harcama yapılan ocak ayı bütçesinde tasarruf çiftçi, yoksul ve depremzeden yapıldı, Cumhurbaşkanlığı ise para saçmaya devam etti. Türkiye’nin yüksek enflasyonla mücadele ettiği, meyve-sebze gibi birçok temel gruptaki fiyat artışlarının, manşet enflasyonu katladığı bir dönemde bütçeden yapılan tarım harcaması neredeyse yarı yarıya azaldı. 2024 Ocak’ta 40 milyar 386 milyon liralık tarım harcaması yapılan bütçede bu değer geçen ay 21 milyar 441 milyon TL’ye indi. Çiftçiye verilen çay, buğday, bakliyat gibi desteklerin listelendiği fark ödemesi nitelendiğindeki tarımsal destekler ise 12.2 milyar TL’den, 2.3 milyar TL’ye indi. Çiftçiden kesilen kaynak ise tarımı destekleme misyonunu unutan Ziraat Bankası’nın görev zararını karşıladı. Ziraat Bankası’na yapılan cari transferler 3.2 milyar TL’den 9.1 milyar TL’ye yükselerek bir yılda neredeyse 3’e katlandı.

DEPREMZEDE UNUTULDU

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre bile 11.6 milyon yoksul olmasına rağmen yoksullukla mücadelenin bütçedeki payı azaldı. 2024’ün genelinde bütçe harcamalarının yüzde 2.5’ini oluşturan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kategorisi için ocak ayında 20.7 milyar TL harcandı, 1 trilyon 56 milyar liralık harcamadaki payı yüzde 2’nin altına indi. Hanehalkı ve işletmelere yapılan transferler ise 2024 Ocak’ta 50 milyar TL’ydi, geçen ay 36 milyar 854 milyon TL’ye indi.

Depremzedenin adı da ocak ayı bütçesinde yok. Deprem harcamalarının listelendiği ‘şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi’ kaleminden ocak ayında 10.4 milyar TL ile 2024 Ağustos sonrası en düşük harcama yapıldı. 2024’te ortalama 68.1 milyar TL, yıl genelinde ise 817 milyar TL’lik afet yönetimi harcaması yapılmıştı.

Erdoğan’ın harcaması katlandı

Tasarruf çağrıları Cumhurbaşkanlığına uğramadı. Cumhurbaşkanlığının harcaması Ocak 2024’te 294 milyon TL’ydi, geçen ay 1 milyar 381 milyon TL’ye çıkarak yüzde 368 oranında arttı. Üstelik Cumhurbaşkanlığı harcamalarda yıllık bazda en çok artış yaşanan 3 kalem arasına girdi. Örtülü ödenek harcaması da bir yılda yüzde 448 artarak 285 milyon liradan 1 milyar 563 milyar liraya ulaşmıştı. Taşıt kiralama giderleri de geçen yıla kıyasla artarak tasarrufun uğramadığı kalemler oldu. Ocakta uçak kiralamak için 162 milyon TL, otomobil kiralamak için de 185.7 milyon TL harcandı.