Şatafat ve itibardan taviz vermeyen iktidar, tasarrufu yine emekli, işsiz, yoksul ve engelliler ile şehit yakını ve gazilerin ödeneklerinden yaptı. Ocak-Temmuz 2026’da bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artarken emekliyi, işsizi, genci, üretici ve dar gelirliyi ilgilendiren birçok kalemdeki artış genel bütçe artışının altında kaldı. Şehit yakınları ve gazilerin ödeneğindeki artış enflasyonun yarısına bile ulaşamadı. Emeklinin umut bağladığı Sosyal Güvenlik harcamaları ise artmadığı gibi yüzde 1.2 azaldı.

EMEKLİLER, İŞSİZLER

Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına geçen yılın 7 ayında 905.7 milyar lira aktarılırken bu yılın aynı döneminde aktarılan kaynak geçen yılın 11.3 milyar lira gerisine düşerek 894.4 milyar lirada kaldı. İktidar bu yolla bütçede tasarruf sağlamış göründü ancak olan emekliye oldu. Bütçeden aktarılan kaynak düşürüldüğü için emeklinin cebine yansıyacak küçük iyileştirmeler bile yapılamadı.

Milyonlarca işsizin iş beklediği bu dönemde istihdamı artırmaya yönelik harcamalar da yüzde 23.4’le genel bütçe artışının altında kaldı. Bütçeden sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için ayrılan kaynaklardaki artış yüzde 30’a bile ulaşamadı.

Tasarruftan tüketicilerle engelliler de nasibini aldı. Tüketicinin korunmasına yönelik harcamalardaki artış yüzde 37.6’da, engellilerin toplumsal hayata katılımına yönelik harcamalardaki artış yüzde 36.3’te kaldı. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya yönelik harcamalarda sınırlı arttı.

Gazilere aldırmadılar ödenek artışı yüzde 13’te kaldı

Günlerdir eylem yapan gazilerin yaşadığı sorunlar bütçe verilerine de yansıdı. Bütçeden yapılan harcamalar yüzde 38’le enflasyonu bile aşarken şehit yakınlarıyla gazilerin ödeneğindeki artış yüzde 13’te kaldı. Geçen yılın 7 ayında 8.7 milyar lira kaynak aktarılan bu kesime bu yıl aynı dönemde sadece 9.8 milyar harcandı. Enflasyonun çok altında kalan bu artış oranı, şehit yakınlarıyla gazilere yönelik harcamaların reel olarak azaldığı anlamına geliyor. Aynı şekilde engelliler de tasarrufa takılan kesim oldu.