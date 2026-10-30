Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şakir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta taşeron bir inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül, tadilat yaptığı evin dış merdiveninin aniden çökmesiyle beton parçalarının altında kaldı. HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 56 yaşındaki Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demetgül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AİLESİNİ KAYBETMİŞ Hayatını kaybeden Cevdet Demetgül'ün, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da eşi ve iki kızını kaybettiği öğrenildi.

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