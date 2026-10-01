Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gece yarısı yayınladığı bülten ile tasfiye edilecek fonlar hakkında 'ara ödeme' kararı aldı.



Alınan karar sonucunda, tasfiyesine karar verilen A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'e ait fonların kapatılma (tasfiye) işlemi, ilk olarak adında "para piyasası" geçen ve yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan başlayacak. Kapatılmayıp sadece işlemlere durdurulan fonlar ise tasfiye süreci bitince (veya gerekirse daha erken) tekrar alım-satıma açılacak.



1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE YATIRIMI OLANLARA ARA ÖDEME YAPILACAK



Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy fonlarında parası kalan yatırımcıların mağduriyetini gidermek için bir "avans" (ara ödeme) sistemi kurulacak. Ödemelerde yine ilk öncelik para piyasası fonlarına verilecek.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), tarafından fon bazında değil "kişi bazında" ne kadar yatırım olduğu hesaplanacak. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef fonlarında farklı farklı yatırımları bulunan kullanıcılar, tüm yatırım fonlarından ayrı ayrı ödemeler alamayacak. Alınacak ilk ödemenin toplamı 1 milyon TL'yi geçmeyecek.



Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Yatırım fonlarına yatırdığı ana parası 1 milyon TL'yi aşan kullanıcılar, yatırım miktarlarının tamamını geri alabilecek. Ana parası 1 milyon TL'nin üzerinde olanlara ise ilk aşamada 1 milyon TL'lik bir ara ödeme yapılacak. Geriye kalan alacakları ise fondaki varlıkların nakde çevrilmesinin ardından elde edilecek toplam gelirin, pay miktarına bölünmesi ile belirlenecek.



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